Міжнародна федерація гімнастики зняла всі обмеження з Росії та Білорусі

Це рішення дозволяє спортсменам цих країн виступати під національною символікою, із прапором та гімном на всіх міжнародних стартах.

Ілюстративне фото
Фото: Unsplash

Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) офіційно зняла всі обмеження з Росії та Білорусі. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Рішення виконавчого комітету організації дозволяє спортсменам цих країн виступати під національною символікою, із прапором та гімном на всіх міжнародних стартах.

“Для Кремля кожен такий допуск – це сильний імпульс для внутрішньої державної пропаганди. Росія використовує це як доказ “прориву ізоляції” та “непрацюючих санкцій””, – зазначили у ЦПД.

РФ протягом багатьох років будувала вигідний для себе міф про “спорт поза політикою”, але на міжнародних змаганнях атлети представляють передовсім свою державу, підкреслюють у Центрі.

Для Росії спорт завжди був політикою – частиною державної ідеології та одним із елементів стратегії “м’якої сили” для формування позитивного іміджу РФ в очах світу. Повернення символіки окупантів на світові арени нівелює цінності міжнародного спортивного руху.

