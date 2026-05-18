Це рішення дозволяє спортсменам цих країн виступати під національною символікою, із прапором та гімном на всіх міжнародних стартах.

Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) офіційно зняла всі обмеження з Росії та Білорусі.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Рішення виконавчого комітету організації дозволяє спортсменам цих країн виступати під національною символікою, із прапором та гімном на всіх міжнародних стартах.

“Для Кремля кожен такий допуск – це сильний імпульс для внутрішньої державної пропаганди. Росія використовує це як доказ “прориву ізоляції” та “непрацюючих санкцій””, – зазначили у ЦПД.

РФ протягом багатьох років будувала вигідний для себе міф про “спорт поза політикою”, але на міжнародних змаганнях атлети представляють передовсім свою державу, підкреслюють у Центрі.

Для Росії спорт завжди був політикою – частиною державної ідеології та одним із елементів стратегії “м’якої сили” для формування позитивного іміджу РФ в очах світу. Повернення символіки окупантів на світові арени нівелює цінності міжнародного спортивного руху.