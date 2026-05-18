Чоловік помер, намагаючись незаконно перетнути кордон з Румунією

Йому стало зле під час руху до кордону.

Чоловік помер під час спроби незаконного перетину кордону з Румунією. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

До Прикордонної поліції Румунії звернулася громадянка України та повідомила, що її чоловік планував незаконно перетнути кордон в районі населеного пункту Красноїльськ.

Однак під час руху до кордону йому стало зле.

Прикордонники розпочали пошук та через деякий час виявили чоловіка без ознак життя. Загиблий облаштував собі місце для відпочинку, очевидно сподіваючись, що до ранку його стан покращиться.

За попереднім висновком, ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло передано на експертизу.