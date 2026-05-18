CБУ затримала рецидивіста, який наводив російські “Гради” та дрони по Нікополю

СБУ затримала коригувальника ФСБ, який наводив російські “Гради” та FPV-дрони по Нікополю на Дніпропетровщині. Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Зловмисник коригував російські удари по Нікополю реактивними системами залпового вогню, ствольною артилерією та FPV-дронами.

Як з’ясувало розслідування, наведенням обстрілів займався завербований ворогом місцевий рецидивіст, який у середині 90-х відбував покарання за крадіжку. Влітку 2025 року він потрапив до уваги російських спецслужбістів через власні публікації в Телеграм-каналах на підтримку кремлівського режиму.

Згодом на месенджер чоловіка вийшов співробітник ФСБ, який запропонував “швидкі заробітки” в обмін на співпрацю.

Встановлено, що першу суму агент отримав від рашистів за допомогою дрона, який скинув поблизу його подвір’я капсулу з грошима. За це фігурант відстежував місця дислокації Сил оборони на території прифронтового міста та прибережній території.

Найбільше ворога цікавило розташування фортифікаційних споруд та вогневих позицій ППО українських військ. Також для збору розвідданих агент завуальовано розпитував знайомих про місцезнаходження оборонних об’єктів, а потім проводив там дорозвідку.

Співробітники СБУ завчасно убезпечили локації захисників Дніпропетровщини, а після документування розвідактивності агента затримали його.

Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ.

На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.