Троє людей поранені внаслідок атак РФ по Запорізькому району

Упродовж доби окупанти завдали 756 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області. Троє людей поранені у Запорізькому районі.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, один із ударів прийшовся по дорозі на виїзді з одного з населених пунктів. Пошкоджено автівку. Тоді поранення отримали 28-річна жінка та 27-річний чоловік.

Війська РФ здійснили 19 авіаударів по Малокатеринівці, Комишувасі, Кушугуму, Зарічному, Жовтій Кручі, Трудовому, Заливному, Любицькому, Новогупалівці, Преображенці, Вільнянці, Гіркому, Омельнику, Долинці, Шевченківському, Воздвижівці.

538 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Комишуваху, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Новояковлівку, Новоолександрівку, Лежине, Трудооленівку, Михайло-Лукашеве, Степногірськ, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Варварівку, Добропілля, Нове Запоріжжя, Преображенку.

Зафіксовано 7 обстрілів із РСЗВ по Приморському, Лук’янівському, Новоданилівці.

192 артилерійські удари прийшлися по Новояковлівці, Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Воздвижівці.

Надійшло 39 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.