Вночі росіяни завдали комбінованого удару. Є влучання 18 ракет і 16 дронів

У ніч на 18 травня російська армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по території України. ППО знешкодила 4 ракети і 503 безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА у 11 місцях.

Як повідомили Повітряні сили України, росіяни застосували ударні БпЛА та ракети наземного базування.

Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 546 засобів повітряного нападу – 22 ракети і 524 БпЛА:

14 балістичних ракет "Іскандер-М"/"С-400", які запускали із Ростовської області РФ та ТОТ АР Крим;

8 крилатих ракет "Іскандер-К" (райони пусків – ТОТ АР Крим);

524 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, безпілотники-імітатори типу "Пародія", які летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що в РФ, ТОТ Донецька, Гвардійське на ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30, ППО збила та подавил 507 цілей – 4 ракети та 503 безпілотники різних типів:

4 крилаті ракети "Іскандер-К";

503 ворожих БпЛА різних типів.

Станом на ранок атака триває, в повітрі декілька ворожих БпЛА.