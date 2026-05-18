СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі РФ завдала ракетного удару по Дніпру. Поранені майже 20 людей

Серед поранених є 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик.

Вночі РФ завдала ракетного удару по Дніпру. Поранені майже 20 людей
Наслідки російської атаки у Дніпрі
Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 18 травня російська армія завдала ракетного удару по житловому кварталу Дніпра. Станом на 07:30 відомо про 18 поранених, зокрема дворічну дівчинку та 10-річного хлопчика.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа, діти на амбулаторному лікуванні. 

8 людей госпіталізовані: 4 жінки та 4 чоловіки. Вони у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

Наслідки російського обстрілу у Дніпрі
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російського обстрілу у Дніпрі

Рятувальники приборкали займання, яке сталося через російську атаку на даху 24-поверхового будинку у місті. 

Наслідки російської атаки у Дніпрі
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки у Дніпрі

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies