У ніч на 18 травня російська армія завдала ракетного удару по житловому кварталу Дніпра. Станом на 07:30 відомо про 18 поранених, зокрема дворічну дівчинку та 10-річного хлопчика.
Як написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа, діти на амбулаторному лікуванні.
8 людей госпіталізовані: 4 жінки та 4 чоловіки. Вони у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.
Рятувальники приборкали займання, яке сталося через російську атаку на даху 24-поверхового будинку у місті.