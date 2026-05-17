За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Росіяни маже 40 разів атакували Дніпропетровщину: двоє людей загинули, п'ятеро постраждали

Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка і приватні будинки та авто. 

Дніпропетровщина, наслідки обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОДА

Сьогодні росіяни майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. 

Про це повідомив у Telegram голова ОДА Олександр Ганжа. 

Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранень.  

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка і приватна оселя, автівки. Зруйнований дачний будинок, ще один – пошкоджений. Двоє людей загинули. Четверо – постраждали. Двоє з них госпіталізовані. Чоловік 78 років – "важкий". 42-річний постраждалий у стані середньої тяжкості. 

На Синельниківщині потерпали Васильківська і Межівська громади. Побиті приватні будинки та авто. Поранений 41-річний чоловік. 

У Криничанській громаді Кам'янського району пошкоджені авто. 

На Криворіжжі росіяни атакували Кривий Ріг та Зеленодольську громаду. Пошкоджена інфраструктура.

