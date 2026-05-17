У День пам’яті жертв політичних репресій Президент України Володимир Зеленський з дружиною відвідали Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили".

"Сотні тисяч українців та представників інших народів пройшли через радянську машину терору. Абсолютна більшість із них – просто тому що були собою. Сьогодні разом вшанували пам’ять загиблих через політичні репресії в Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили", також поклали квіти до пам’ятного знака польських поховань", – зазначає Президент.

Глава держави наголошує, що ці історичні події свавілля Росії знову нагадують, що зло не може залишатися безкарним, інакше репресії та знущання повертаються з новою силою.

"Зараз, коли тисячі наших людей – військовополонених та цивільних в’язнів – залишаються в російській неволі і проходять через такі ж випробування, важливо не забувати про це. Потрібно на всіх рівнях докладати необхідних зусиль, щоб повернути кожного та кожну. І обовʼязково – щоб справедливість була і злочинці відповідали за свої вчинки. У вільного світу достатньо сили, щоб це забезпечити", – підкреслює Президент.