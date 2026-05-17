На окупованих територіях Запорізької області росіяни вилучають мисливську зброю

Окупанти відбирають зброю під тиском та погрозами кримінальних справ.

На окупованих територіях Запорізької області російські силовики розпочали примусове вилучення гладкоствольної зброї у місцевих мисливців нібито “для потреб сво”. 

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Окупаційна адміністрація подає це як “добровільну благодійну передачу”, однак за інформацією ЦНС, насправді зброю відбирають під тиском та погрозами кримінальних справ.

У Мелітополі окупанти вже заявили про передачу 14 одиниць мисливської зброї російським військовим. Формально участь у такій “акції” називають добровільною, однак власникам прямо натякають, що у разі відмови можуть виникнути “проблеми” з Росгвардією та окупаційною поліцією.

За інформацією джерел ЦНС, мисливців залякують можливими перевірками, обшуками та відкриттям кримінальних проваджень за “незаконне зберігання” чи інші надумані порушення. Саме тому більшість власників змушені погоджуватись на передачу зброї окупантам.

Окупаційна армія планує використовувати гладкоствольну зброю для боротьби з FPV-дронами на фронті, оскільки через великі втрати та нестачу спеціалізованого обладнання армія РФ дедалі частіше переходить до використання цивільних рушниць.

“Фактично окупанти перетворили ТОТ на ресурсну базу для власної армії – тепер у місцевого населення під приводом “добровільної підтримки” вилучають навіть особисту мисливську зброю”, – додали у Спротиві.

