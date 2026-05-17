Окупанти продовжують атакувати Херсон: у Корабельному районі постраждав цивільний

17 травня російські війська знову атакували Корабельний район міста Херсон. Унаслідок обстрілу постраждав цивільний.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 10:30 росіяни атакували з дрона Корабельний район Херсона", – ідеться у повідомленні.

Через удар БпЛА поранення дістав 70-річний чоловік. У нього діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також осколкові ушкодження голови та кінцівок.

Наразі потерпілий отримує всю необхідну меддопомогу.