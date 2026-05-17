Птахи СБС уразили російський корабель, ЗРК "Тор" та вузол стратегічного звязку Чорноморського флоту РФ

За дві ночі Сили безпілотних систем відпрацювали по 46 ворожих цілях.  

Фото: скріншот з відео

Сили безпілотних систем ЗСУ завдали серії ударів по російських військових об’єктах у глибині оборони противника. Упродовж 16-17 травня зафіксовано 186 вогневих уражень по 46 цілях противника.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді.

За його словами, під удари потрапили військові об’єкти в окупованому Криму, а також у Донецькій, Запорізькій, Луганській областях і на території РФ.

Серед уражених цілей:

  • прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 у м. Каспійськ (РФ);
  • зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2» у районі н. п. Західне Луганської області;
  • вузол стратегічного захищеного зв’язку Чорноморського флоту РФ у н. п. Мирний (АР Крим);
  • потяг із паливно-мастильними матеріалами у районі Федорівки Донецької області;
  • портові крани в окупованому Бердянську;
  • командні пункти та місця зосередження особового складу російських підрозділів у Донецькій області;
  • пункти управління БпЛА та склади матеріально-технічного забезпечення;
  • телекомунікаційні вежі у Запорізькій області.

Командувач СБС зазначає, що удари здійснювалися під координацією Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.

