Міноборони Естонії: Ціни на військове обладнання в Європі зросли на 50% і більше

Це суттєво б'є по оборонних бюджетах країн, які до того ж виділяють військову допомогу нашій державі.

Європейські країни зіткнулися зі стрімким подорожчанням оборонної продукції, вартість якої за останні два роки в деяких випадках підскочила на 50–60%.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час виступу на безпековій конференції в Таллінні, передає Bloomberg.

«Ціни зростають. Я постійно обговорюю це з директором з питань національного озброєння. Те, що ми купували два роки тому, і те, що хочемо докупити в додаткових обсягах зараз — та сама позиція — коштує на 50% або навіть 60% дорожче», — розповів міністр.

Різке подорожчання зброї та військової техніки суттєво б'є по оборонних бюджетах країн Альянсу саме в той момент, коли Європа перебуває під тиском необхідності негайного переозброєння.

До того ж, європейські держави змушені брати на себе основну частину витрат на забезпечення України для відсічі російському вторгненню, оскільки США зміщують свій фокус уваги на інші міжнародні конфлікти.

Певкур описав класичну проблему, коли уряди скаржаться на дефіцит зброї на ринку, але європейська оборонна промисловість не готова інвестувати у розширення потужностей, доки країни не підпишуть довгострокові контракти.

Міністр оборони Естонії підкреслив, що Європа не має часу чекати до 2030 року для підвищення своєї боєготовності. За його оцінками, найбільш зручний момент для Росії, щоб «випробувати НАТО на міцність», може настати вже цього або наступного року. Певкур закликав оборонні підприємства усвідомити, що гроші на ринку будуть, і попередив: якщо бізнес зволікатиме з розширенням виробництва зараз, потім буде вже пізно.