ГоловнаЕкономікаФінанси

НБУ увів в обіг дві нові пам’ятні монети, присвячені «Розстріляному відродженню»

Номінал – 5 грн, тираж – по 75 тисяч штук кожна.

пам’ятні монети
Фото: НБУ

15 травня Нацбанк ввів в обіг пам’ятні монети «Розстріляне відродження. Іван Падалка» і «Розстріляне відродження. Майк Йогансен».

Як повідомила пресслужба НБУ, обидві монети мають спільний символічний аверс із написом “Слово” – назвою легендарного харківського будинку.

Випущена продукція має номінал 5 гривень, виготовлена із нейзильберу, оздоблеаі кольоровим друком. Тираж кожної – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Продаж монет в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 19 травня.

Крім того, їх також реалізовуватимуть банками-дистриб’юторами.

