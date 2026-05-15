Крім того, їх також реалізовуватимуть банками-дистриб’юторами.

Продаж монет в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 19 травня.

Випущена продукція має номінал 5 гривень, виготовлена із нейзильберу, оздоблеаі кольоровим друком. Тираж кожної – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

15 травня Нацбанк ввів в обіг пам’ятні монети «Розстріляне відродження. Іван Падалка» і «Розстріляне відродження. Майк Йогансен».

Номінал – 5 грн, тираж – по 75 тисяч штук кожна.

