15 травня Нацбанк ввів в обіг пам’ятні монети «Розстріляне відродження. Іван Падалка» і «Розстріляне відродження. Майк Йогансен».
Як повідомила пресслужба НБУ, обидві монети мають спільний символічний аверс із написом “Слово” – назвою легендарного харківського будинку.
Випущена продукція має номінал 5 гривень, виготовлена із нейзильберу, оздоблеаі кольоровим друком. Тираж кожної – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.
Продаж монет в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 19 травня.
Крім того, їх також реалізовуватимуть банками-дистриб’юторами.