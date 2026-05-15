МВФ найближчими тижнями направить місію до України для перегляду кредитної програми на $8,1 млрд

Речниця Фонду зазначила, що українська влада, серед іншого, має вивести у легальний сектор частину тіньової економіки, яка становить близько 45% ВВП.

Фото: Укрінформ

Співробітники Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями прибудуть до України, щоб оцінити прогрес країни у впровадженні економічних реформ та розширенні податкової бази в межах кредитної програми на 8,1 млрд доларів. Про це у четвер заявила речниця МВФ Джулі Козак, передає Reuters. 

За її словами, Україні критично важливо мобілізувати більше внутрішнього фінансування для покриття «дуже, дуже значних» фінансових потреб, окрім масштабної зовнішньої підтримки, яку країна отримує від донорів після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Козак зазначила, що українська влада має розширити податкову базу та вивести частину тіньової економіки, яка, за оцінками, становить близько 45% ВВП, у легальний сектор.

Вона нагадала, що за умовами нової кредитної програми МВФ Україна погодилася провести комплексні реформи, необхідні також для досягнення мети щодо вступу до ЄС і розблокування значної зовнішньої донорської підтримки.

Нова програма МВФ, схвалена у лютому, має пройти перегляд у червні, щоб визначити, чи виконує Україна встановлені цілі.

Україна зіткнулася з труднощами у просуванні кількох законопроєктів, спрямованих на розширення податкової бази. Зокрема, йдеться про запровадження ПДВ на недорогі посилки з-за кордону, а також про введення ПДВ для самозайнятих осіб.

Козак заявила, що питання ПДВ обговорюватимуться, однак не уточнила, чи готовий МВФ пом’якшити будь-які умови кредитної програми.

