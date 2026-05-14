ЄС готує для України 6 мільярдів євро на дрони

ЄС продовжить фінансово допомагати Україні - партнери фіналізують пакет фінансової підтримки на дрони обсягом 6 мільярдів євро.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Минулої ночі Росія здійснила одну з найдовших і найнещадніших атак безпілотників на Україну... У той час як Росія відкрито висміює дипломатичні зусилля, ми продовжуємо посилювати Україну. Ми завершуємо роботу над пакетом підтримки безпілотників на суму 6 мільярдів євро», - написала посадовиця на своїй сторінці у соцмережі Х.

Фон дер Ляєн додала, що «ми продовжуємо тиснути на військову економіку Росії за допомогою ще суворіших санкцій».