​Зеленський провів Ставку щодо масованої російської атаки на Україну

Військові і дипломати отримали завдання шукати антибалістику для відбиття повітряних атак.

На місці атаки РФ на Київ
Фото: Зоряна Стельмах

14 травня президент Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного головнокомандувача.

За словами глави держави, військові доповіли про захисну операцію від масованої російської атаки на Україну. 

«Загалом у хвилях масованих атак за 13 та 14 травня росіяни використали 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Відсоток збиття дронів у нас був 94%. Відсоток збиття ракет – 73%. Ключовий виклик – це балістика та прикриття тисяч тилових об’єктів інфраструктури й наших міст», - розповів Зеленський.

Президент дав доручення Генеральному штабу ЗСУ, Повітряним силам та Міністерству оборони щодо захисту неба, зокрема, радарів.

Також Зеленський заслухав інформацію про влучання російських дронів і ракет у різних регіонах. Він додав, що обговорить питання ракет до ППО і антибалістичних систем з українськими дипломатами.

«Це пріоритет номер один, і від достатнього забезпечення наших сил захисту неба залежатиме, зокрема, і оцінка роботи української дипломатії в травні – червні. Доручив Силам оборони України та спеціальним службам запропонувати можливі формати нашої відповіді на цей російський удар», - додав глава держави.

  • Унаслідок останнього російського обстрілу в Україні пошкоджені 180 об’єктів, з них понад 50 – це житлові будинки, зранку заявляв президент.
