У Києві внаслідок російської атаки пошкоджені павільйони станції метро, світлофор і дорожнє табло

На місці атаки на Київ, 14 травня 2025 р
Фото: Зоряна Стельмах

У Києві триває ліквідація наслідків чергової атаки Росії. 

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація

"Фахівці транспортної та дорожньої галузі працюють над оперативним усуненням пошкоджень і забезпеченням стабільної роботи міської інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілу пошкоджені наземні павільйони входу та виходу станції метро "Бориспільська". Фахівці КП "Київський метрополітен" демонтують пошкоджені елементи покриття. 

Водночас станція працює для пасажирських перевезень у звичному режимі відповідно до встановленого графіка.

Також зафіксовано пошкодження живлення світлофорного об’єкта на перетині Харківської площі та вулиці Бориспільської. Наразі світлофор працює від шафи резервного живлення. Також пошкоджено дорожнє табло. 

Паралельно бригади КП "Київміськсвітло" перевіряють мережі зовнішнього освітлення в Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Солом’янському та Шевченківському районах.

У Голосіївському районі пошкоджені об’єкти вулично-дорожньої мережі. А в Подільському – огороджувальні конструкції та облицювання штучної споруди. Водночас на рух транспорту ці пошкодження не впливають.

