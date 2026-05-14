Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаСуспільствоПодії

Ексміністру інфраструктури Омеляну оголосили підозру в ухиленні від військової служби

За інформацією Державного бюро розслідувань, після мобілізації експосадовець не виконував прямих обов'язків і вводив в оману керівництво. 

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян отримав підозру в ухиленні від військової служби. Про оголошення підозри експосадовцю 14 травня розповіли в ДБР. Там не назвали прізвища, але наведена інформація дозволяє припустити, що це Омелян.

За інформацію бюро розслідувань, він після мобілізації проходив службу офіцером групи планування штабу однієї з військових частин та нібито “протягом тривалого часу не виконував службові обов’язки”. Омелян мав забезпечувати збір та аналіз інформації про бойову обстановку, контроль виконання наказів і підготовку пропозицій для планування боїв.

“Однак замість цього він систематично вводив керівництво в оману, заявляючи, нібито виконує інші завдання, пов’язані з логістикою та забезпеченням діяльності військової частини”, – заявили в ДБР.

Ексміністру інфраструктури оголосили підозру
Фото: ДБР
Ексміністру інфраструктури оголосили підозру

Там стверджують, що в 2022-2023 підозрюваний проводив службовий час “на власний розсуд та не виконував жодних обов’язків, пов’язаних із проходженням військової служби у частині, дислокованій у Черкаській області”.

Підозра оголошена за ч. 4 ст. 409 КК України – ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

  • У серпні 2024 Омелян повідомив, що отримав поранення внаслідок атаки КАБами. Нардепка Ірина Геращенко казала, що його оперували.

Володимир Омелян

Був міністром інфраструктури в 2016-2019 роках. До цього з 2014 року був заступником міністра інфраструктури. Ще раніше – керівник служби міністра в уряді, заступник директора департаменту забезпечення діяльності міністра фінансів, начальник відділу управління Російської Федерації першого територіального департаменту МЗС України, потім заступник директора першого територіального департаменту МЗС України – начальник управління цього департаменту.

У 2018 році отримав підозру в незаконному збагаченні на суму 1,415 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації. У 2020 році справу закрили через закінчення строків давності.

В 2020 році отримав підозру в справі про зменшення портових зборів. Отримав виправдальний вирок.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies