Ексміністру інфраструктури Омеляну оголосили підозру в ухиленні від військової служби

За інформацією Державного бюро розслідувань, після мобілізації експосадовець не виконував прямих обов'язків і вводив в оману керівництво.

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян отримав підозру в ухиленні від військової служби. Про оголошення підозри експосадовцю 14 травня розповіли в ДБР. Там не назвали прізвища, але наведена інформація дозволяє припустити, що це Омелян.

За інформацію бюро розслідувань, він після мобілізації проходив службу офіцером групи планування штабу однієї з військових частин та нібито “протягом тривалого часу не виконував службові обов’язки”. Омелян мав забезпечувати збір та аналіз інформації про бойову обстановку, контроль виконання наказів і підготовку пропозицій для планування боїв.

“Однак замість цього він систематично вводив керівництво в оману, заявляючи, нібито виконує інші завдання, пов’язані з логістикою та забезпеченням діяльності військової частини”, – заявили в ДБР.

Фото: ДБР Ексміністру інфраструктури оголосили підозру

Там стверджують, що в 2022-2023 підозрюваний проводив службовий час “на власний розсуд та не виконував жодних обов’язків, пов’язаних із проходженням військової служби у частині, дислокованій у Черкаській області”.

Підозра оголошена за ч. 4 ст. 409 КК України – ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

У серпні 2024 Омелян повідомив, що отримав поранення внаслідок атаки КАБами. Нардепка Ірина Геращенко казала, що його оперували.

Володимир Омелян

Був міністром інфраструктури в 2016-2019 роках. До цього з 2014 року був заступником міністра інфраструктури. Ще раніше – керівник служби міністра в уряді, заступник директора департаменту забезпечення діяльності міністра фінансів, начальник відділу управління Російської Федерації першого територіального департаменту МЗС України, потім заступник директора першого територіального департаменту МЗС України – начальник управління цього департаменту.

У 2018 році отримав підозру в незаконному збагаченні на суму 1,415 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації. У 2020 році справу закрили через закінчення строків давності.

В 2020 році отримав підозру в справі про зменшення портових зборів. Отримав виправдальний вирок.