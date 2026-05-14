Судитимуть водія за підозрою у спричиненні смертельної ДТП у Полтаві

У момент аварії проїзну частину по пішохідному переходу переходила група людей. Автомобіль збив жінку, яка рухалася останньою.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця Державної прикордонної служби з Волинської області, який у березні цього року скоїв у Полтаві смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Слідство встановило, що прикордонник, уродженець Полтави, 16 березня 2026 року перебував у місті у відпустці. Керуючи власним легковим автомобілем у вечірній час, він не дотримався безпечної швидкості руху та, наближаючись до пішохідного переходу, не переконався у безпечності маневру. У результаті водій змінив напрямок руху та виїхав на зустрічну смугу.

У цей момент проїзну частину по пішохідному переходу переходила група людей. Автомобіль збив жінку, яка рухалася останньою. Від отриманих травм потерпіла померла у кареті швидкої допомоги.

Одразу після аварії працівники ДБР прибули на місце події та провели першочергові слідчі дії та затримали водія. За результатами експертиз встановлено, що він на момент ДТП був тверезим.

Військовослужбовець обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

