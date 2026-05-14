На Сумщині від обстрілів постраждали двоє дітей

Внаслідок ударів ворога на території Сумщини за минулу добу є загибла, також постраждали троє людей, зокрема двоє дітей. Є руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
У Глухівській громаді внаслідок атаки російського БпЛА постраждали 13-річна дівчина, 10-річний хлопець та 54-річна жінка.
У лікарні померла 67-річна жінка, яку 7 травня поранив ворожий БпЛА у Великописарівській громаді.
За добу російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 23 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано Сумському, Шосткинському районах. Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Кириківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Середино-Будській громаді знищено будинки та прибудинкові споруди, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Глухівській громаді пошкоджено господарчу споруду та приміщення навчального закладу, приватні житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Білопільській громаді знищено автомобіль;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено господарчі споруди;
- у Шалигинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та трактор;
- у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Великописарівській громаді пошкоджено приміщення будинку культури;
- в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, господарчу споруду;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
За добу вдалося евакуювати 7 людей.