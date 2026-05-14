Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині від обстрілів постраждали двоє дітей

У лікарні померла 67-річна жінка, яка 7 травня була поранена внаслідок атаки ворожого БпЛА. 

На Сумщині від обстрілів постраждали двоє дітей
Росіяни атакували Глухів, ілюстративне фото
Фото: ДСНС України в Telegram

Внаслідок ударів ворога на території Сумщини за минулу добу є загибла, також постраждали троє людей, зокрема двоє дітей. Є руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у Сумській ОВА

У Глухівській громаді внаслідок атаки російського БпЛА постраждали 13-річна дівчина, 10-річний хлопець та 54-річна жінка.

У лікарні померла 67-річна жінка, яку 7 травня поранив ворожий БпЛА у Великописарівській громаді.

За добу російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 23 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано Сумському, Шосткинському районах. Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби.

Під ударами Росії були населені пункти 14 громад.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Кириківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Середино-Будській громаді знищено будинки та прибудинкові споруди, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Глухівській громаді пошкоджено господарчу споруду та приміщення навчального закладу, приватні житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Білопільській громаді знищено автомобіль;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено господарчі споруди;
  • у Шалигинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та трактор;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено приміщення будинку культури;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, господарчу споруду;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу вдалося евакуювати 7 людей.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies