На Сумщині від обстрілів постраждали двоє дітей

Внаслідок ударів ворога на території Сумщини за минулу добу є загибла, також постраждали троє людей, зокрема двоє дітей. Є руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

У Глухівській громаді внаслідок атаки російського БпЛА постраждали 13-річна дівчина, 10-річний хлопець та 54-річна жінка.

У лікарні померла 67-річна жінка, яку 7 травня поранив ворожий БпЛА у Великописарівській громаді.

За добу російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 23 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано Сумському, Шосткинському районах. Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Кириківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Середино-Будській громаді знищено будинки та прибудинкові споруди, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Глухівській громаді пошкоджено господарчу споруду та приміщення навчального закладу, приватні житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури;

у Білопільській громаді знищено автомобіль;

у Ворожбянській громаді пошкоджено господарчі споруди;

у Шалигинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та трактор;

у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкти цивільної інфраструктури;

у Великописарівській громаді пошкоджено приміщення будинку культури;

в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, господарчу споруду;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу вдалося евакуювати 7 людей.