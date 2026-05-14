Вчора Сили оборони знешкодили 1060 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.26 орієнтовно склали:

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1060 окупантів, по 3 танки та бойові броньовані машини 68 артилерійських систем, РСЗВ, 3 засоби ППО.

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 345 240 солдатів.

