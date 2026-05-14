Вчора Сили оборони знешкодили 1060 окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1060 окупантів, по 3 танки та бойові броньовані машини 68 артилерійських систем, РСЗВ, 3 засоби ППО.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 345 240 (+1 060) осіб
- танків – 11 931 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 557 (+3) од.
- артилерійських систем – 42 053 (+68) од.
- РСЗВ – 1 787 (+1) од.
- засоби ППО – 1 379 (+3) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 381 (+6) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 289 678 (+2 319) од.
- крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 96 355 (+213) од.
- спеціальна техніка – 4 183 (+2) од.
Дані уточнюються.