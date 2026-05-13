Галущенко назвав жартом повідомлення Міндіча на плівках про організацію зустрічей із Зеленським.

Тимур Міндіч не організовував колишньому міністру енергетики Герману Галущенку зустрічей із президентом Володимиром Зеленським.

Про це ексміністр юстиції Герман Галущенко, який наразі перебуває під слідством, заявив на засіданні парламентської Тимчасової слідчої комісії, передає кореспондент Lb.ua

Приводом для запитань на ТСК стали оприлюднені плівки із ймовірною розмовою Міндіча з ексміністром про організацію зустрічі з президентом.

«Ну це, вибачте, це абсурд», — сказав Галущенко.

На пряме запитання, чи заперечує він факт організації зустрічі з президентом через Міндіча, ексміністр відповів коротко: «Заперечую».

Свою позицію він аргументував тим, що міністр енергетики від початку роботи на посаді мав прямий зв’язок із главою держави — особливо в умовах війни.

«Якийсь сенс організовувати зустріч міністру, який має прямий зв’язок з президентом?», — наголосив Галущенко.

Ексміністр нагадав, що масовані російські удари по енергетичній інфраструктурі почалися 10 жовтня 2022 року.

«Президент кожен день тримав руку на тому, що відбувається в енергетиці. Тому що коли почалися відключення — там, ну, реально», — підкреслив він, додавши, що йдеться про період, який тривав задовго до подій 2025 року, що зараз обговорюються.

Стосовно есемесок, у яких Міндіч нібито брав на себе заслугу за організацію зустрічей, Галущенко назвав жартом.

«Міндіч має схильність шуткувати. Ну, знаєте, як це — от зараз там прийде есемеска, я скажу: «Та це я, я домовився». Для чого мені когось просити?» — сказав експосадовець.