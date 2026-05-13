Росіяни впродовж вечора атакували Харків дронами: є пошкодження

Ввечері 13 травня Харків опинився під атакою ворожих дронів. Зафіксовані влучання в трьох районах міста.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, відомо про падіння дрону у гаражному кооперативі в Основʼянському районі.Влучання БпЛА також зафіксовано в Новобаварському районі Харкова.

Як пізніше додав очільникХарківської ОВА Олег Синєгубов, ще один ворожий удар зафіксували в Холодногірському районі Харкова.

За попередньою інформацією, пошкоджено будинок.

Інформації про постраждалих немає.

"Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі", - повідомили в ОВА.