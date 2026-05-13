У Палаті представників США зібрали голоси для голосування за допомогу Україні

Це дозволить обійти керівництво Палати представників і винести законопроєкт на розгляд, імовірно, на початку червня.

У Палаті представників США петиція, яка дозволяє винести на голосування питання про надання безпекової допомоги Україні та запровадження нових санкцій проти Росії, набрала необхідні 218 підписів.

Як повідомляє Reuters, вирішальний підпис 13 травня поставив конгресмен від Каліфорнії Кевін Кайлі, який у березні залишив Республіканську партію і став незалежним депутатом. Завдяки цьому документ дозволить обійти керівництво Палати представників і винести законопроєкт на розгляд, імовірно, на початку червня.

Процедура discharge petition дає змогу 218 або більше членам Палати представників змусити винести законопроєкт на голосування навіть без підтримки спікера Палати представників Майка Джонсона, який формує порядок денний.

Законопроєкт Ukraine Support Act складається з трьох частин. Перша підтверджує підтримку України і НАТО, а також передбачає заходи для післявоєнної відбудови України, зокрема, створення посади спеціального координатора з питань відновлення.

Друга частина передбачає понад $1 млрд безпекової допомоги Києву та ще до $8 млрд підтримки у вигляді прямих кредитів.

Третя частина містить нові жорсткі санкції та експортні обмеження проти Росії, зокрема щодо фінансових установ, нафтової та гірничодобувної галузей, а також російських посадовців.

