У ніч на травня російська армія била по критичній інфраструктурі, портах Одещини та об’єктах Укрзалізниці.

Про це написав у телеграмі віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

«Під атакою були столиця та десятки регіонів - Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина, Запоріжжя та ін. У Києві росія забрала життя однієї людини, ще більше 30 – поранені», – повідомив Кулеба і додав, що унаслідок ударів є загоряння та руйнування у різних районах міста. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура.

У Дарницькому районі триває ліквідація наслідків атаки, зруйнований багатоповерховий будинок. Під завалами можуть перебувати люди.

На місцях влучань із перших хвилин працюють рятувальники, медики, профільні оперативні служби.