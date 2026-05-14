Вночі ППО знешкодила 41 ракету та понад 650 дронів. Основною ціллю ворога був Київ

У ніч на 14 травня, одразу після масованої денної дронової атаки, росіяни завдали комбінованого удару по території України, застосувавши 56 ракет і 675 БпЛА. Основною ціллю Росії був Київ. ППО знешкодила 41 ракету та 652 безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах.

«У ніч на 14 травня (з 18:00 13 травня), одразу після масованого удару дронів протягом дня (майже 800 БпЛА), противник продовжив атаку, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування», – розповіли там.

Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували і супроводили 731 засіб повітряного нападу – 56 ракет і 675 БпЛА:

3 аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал”, запущені із Липецької області РФ,

18 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянськ, Курськ);

35 крилатих ракет Х-101 (район пуску – Вологодська область РФ.

675 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів «Бандероль» (2 од.), дронів-імітаторів типу «Пародія», які запускали із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, та Гвардійське, Чауда, із ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, ППО знешкодила 693 цілі – 41 ракету та 652 безпілотники різних типів:

29 крилатих ракет Х-101;

12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400

652 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксували влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

Станом на ранок атака триває. В повітряний простір України увійшли декілька нових груп ударних БпЛА.