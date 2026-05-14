Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі ППО знешкодила 41 ракету та понад 650 дронів. Основною ціллю ворога був Київ

Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях.

Вночі ППО знешкодила 41 ракету та понад 650 дронів. Основною ціллю ворога був Київ
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

У ніч на 14 травня, одразу після масованої денної дронової атаки, росіяни завдали комбінованого удару по території України, застосувавши 56 ракет і 675 БпЛА. Основною ціллю Росії був Київ. ППО знешкодила 41 ракету та 652 безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах

«У ніч на 14 травня (з 18:00 13 травня), одразу після масованого удару дронів протягом дня (майже 800 БпЛА), противник продовжив атаку, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування», – розповіли там. 

Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували і супроводили 731 засіб повітряного нападу – 56 ракет і 675 БпЛА:

  • 3 аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал”, запущені із Липецької області РФ,
  • 18 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянськ, Курськ);
  • 35 крилатих ракет Х-101 (район пуску – Вологодська область РФ.
  • 675 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів «Бандероль» (2 од.), дронів-імітаторів типу «Пародія», які запускали із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, та Гвардійське, Чауда, із ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, ППО знешкодила 693 цілі – 41 ракету та 652 безпілотники різних типів:

  • 29 крилатих ракет Х-101;
  • 12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400
  • 652 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксували влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях. 

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок атака триває. В повітряний простір України увійшли декілька нових груп ударних БпЛА. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies