ГоловнаСуспільствоВійна

На ранок внаслідок російських обстрілів є знеструмлення в 11 областях та Києві

Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Фото: /mykyivregion.com.ua

Станом на ранок 14 травня внаслідок російських обстрілів є знеструмлення в 11 областях та Києві.

Про це повідомляє Укренерго. 

Упродовж минулої та вже поточної доби ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема – й енергетичного сектору.

Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Київській областях та м. Київ. 

Аварійно-відновлювальні роботи у кожному з регіонів почались одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів.

