Вчора російський дрон влучив у електропідстанцію на Львівщині

Під час вчорашньої масованої дронової атаки російский дрон влучив у електропідстанцію на Львівщині. Через це були відключення, і станом на ранок 14 травня живлення не вдалося відновити.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Там розповіли, що постраждалих та загиблих немає.

13 травня внаслідок влучання БпЛА в електропідстанцію ПрАТ «Львівобленерго», повністю відключено від електропостачання 19 населених пунктів Львівського району, частково – 4. Орієнтовно без світла – 21 970 абонентів.Станом на 07:00 14 травня електропостачання населених пунктів не відновлено, роботи тривають.

У наслідок повітряної атаки на території області виявили уламки дронів:

За межами с. Мерещів (Перемишлянська ТГ Львівського району)

За межами с. Журавків (Жидачівська ТГ Стрийського району)

В лісі поблизу с. Осталовичі (Перемишлянська ТГ Львівського району)

В лісі поблизу с. Дмитрів (Радехівська ТГ Шептицького району) внаслідок падіння уламків БпЛА загорілася лісова підстилка на площі 100 м. кв. Пожежу ліквідували.

Вчора Україна і зокрема Львівщина перебувала під масованою атакою дронів. У Жовкві зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури.