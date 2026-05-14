У Києві через атаку РФ перекриті деякі вулиці і є зміни у русі автобусів

У Києві внаслідок нічної атаки перекритий рух транспорту на низці вулиць і змінено маршрути автобусів №№ 19 та 72. Також у районах розгорнули штаби допомоги мешканцям.
Рух транспорту перекритий:
- вул. Холодноярською – від перехрестя з вул. Сумською до перехрестя з вул. Охтирською;
- пров. Охтирським – від перехрестя з вул. Холодноярською до перехрестя з вул. Михайла Максимовича;
- вул. Братства тарасівців – від перехрестя з вул. Ревуцького та просп. Миколи Бажана.
Рух автобусів організовано за маршрутами:
- № 19 – пров. Охтирський – вул. Михайла Максимовича;
- № 72 – вул. Тульчинська – вул. Кирилівська – вул. Корабельна.
Відслідковувати рух громадського транспорту можна у Telegram-каналі «Зміни руху | Київпастранс».
Також у місті розгортаються штаби допомоги мешканцям.
У Дарницькому районі штаб допомоги розгорнули на вул. Братства тарасівців, 9 (за будинком на зеленій зоні).
У Дніпровському районі штаби працюють за адресами:
- вул. Алматинська, 39-Б – ЗДО №62 "Зернятко";
- вул. Будівельників, 10 – Гімназія №188.
Мешканці Києва можуть отримати консультації за номерами гарячих ліній: Дарницький район: 0984781190; Оболонський район: 0663563520, 0443346102.
- Київ вночі перебував під російською атакою із застосуванням ударних безпілотників, крилатих ракет, випущених зі стратегічної авіації, та балістики з районів Брянська та Курська. Є жертва та понад 30 поранених.