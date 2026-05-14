У Києві через атаку РФ перекриті деякі вулиці і є зміни у русі автобусів

У районах розгортаються штаби допомоги мешканцям. 

У Києві внаслідок нічної атаки перекритий рух транспорту на низці вулиць і змінено маршрути автобусів №№ 19 та 72. Також у районах розгорнули штаби допомоги мешканцям.

Про це повідомили у КМДА. 

Рух транспорту перекритий:

  • вул. Холодноярською – від перехрестя з вул. Сумською до перехрестя з вул. Охтирською;
  • пров. Охтирським – від перехрестя з вул. Холодноярською до перехрестя з вул. Михайла Максимовича;
  • вул. Братства тарасівців – від перехрестя з вул. Ревуцького та просп. Миколи Бажана.

Рух автобусів організовано за маршрутами: 

  • № 19 – пров. Охтирський – вул. Михайла Максимовича;
  • № 72 – вул. Тульчинська – вул. Кирилівська – вул. Корабельна.

Відслідковувати рух громадського транспорту  можна у Telegram-каналі «Зміни руху | Київпастранс».

Також у місті розгортаються штаби допомоги мешканцям.

У Дарницькому районі штаб допомоги розгорнули на вул. Братства тарасівців, 9 (за будинком на зеленій зоні).

У Дніпровському районі штаби працюють за адресами:

  • вул. Алматинська, 39-Б – ЗДО №62 "Зернятко";
  • вул. Будівельників, 10 – Гімназія №188.

Мешканці Києва можуть отримати консультації за номерами гарячих ліній: Дарницький район: 0984781190; Оболонський район: 0663563520, 0443346102.

  • Київ вночі перебував під російською атакою із застосуванням ударних безпілотників, крилатих ракет, випущених зі стратегічної авіації, та балістики з районів Брянська та Курська. Є жертва та понад 30 поранених.
