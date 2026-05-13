Станом на 12 травня немає жодної заявки від районних державних адміністрацій щодо переміщення покинутих транспортних засобів. Про це стало відомо з відповіді КП “Центр організації дорожнього руху” на запит LB.ua.

Згідно з діючим алгоритмом, після виявлення покинутого автомобіля відповідні працівники РДА видають припис з вимогою прибрати транспортний засіб протягом десяти днів.

У разі невиконання вимог припису питання переміщення автомобіля на спеціальний майданчик розглядається комісією РДА, яка ухвалює відповідне рішення.

На засіданні комісії формується список транспортних засобів, що підлягають переміщенню на майданчик КП “Київблагоустрій”.

Після цього КП “Центрорганізації дорожнього руху” здійснює переміщення покинутих автомобілів відповідно до отриманих заявок від районних державних адміністрацій міста Києва.