В МОН змінили дату виборів ректора Київського національного університету

Міністерство освіти і науки України змінило дату виборів на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 27 жовтня.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Рішення ухвалили після офіційного звернення організаційного комітету щодо потреби врегулювання низки питань

"Йдеться про неузгодженості між локальними нормативними актами університету, потребу їхнього доопрацювання та затвердження Вченою радою, недостатній наразі рівень матеріально-технічної підготовки до виборів, відсутність належних умов для роботи дільничних виборчих комісій, а також невиконання безпекових вимог під час організації виборчого процесу", - зазначили в МОН.

В МОН наголосили, що зміна дати голосування має виключно процедурний характер.