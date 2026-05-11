В МОН змінили дату виборів ректора Київського національного університету

Вибори мають відбутися 27 жовтня.

Фото: Макс Требухов

Міністерство освіти і науки України змінило дату виборів на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 27 жовтня. 

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Рішення ухвалили після офіційного звернення організаційного комітету щодо потреби врегулювання низки питань

"Йдеться про неузгодженості між локальними нормативними актами університету, потребу їхнього доопрацювання та затвердження Вченою радою, недостатній наразі рівень матеріально-технічної підготовки до виборів, відсутність належних умов для роботи дільничних виборчих комісій, а також невиконання безпекових вимог під час організації виборчого процесу", - зазначили в МОН.

В МОН наголосили, що зміна дати голосування має виключно процедурний характер. 

  • 29 квітня завершився контракт із ректором Володимиром Бугровим, який до вступу на посаду після перемоги на конкурсі 2021-го року був проректором. За день до спливання терміну контракту Бугров був визнаний винним у недекларуванні користування автомобілем сина.
  • Вже 30 квітня в.о. ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка став Валерій Копійка, який очолював Навчально-науковий інститут міжнародних відносин.
