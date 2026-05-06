Київ

Навчальний рік у Києві завершиться 29 травня

У червні заклади освіти працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки учнів.

Валентин Мондриївський
Фото: kyivcity.gov.ua

Останній дзвоник у київських школах пролунає 29 травня, після чого в червні заклади освіти працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки учнів. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Освітня система столиці, у якій працює понад 63 тисячі фахівців і навчаються близько 400 тисяч дітей та студентів, продовжує працювати в умовах воєнних викликів. Попри енергетичну кризу через ворожі обстріли, вимушені канікули та зміну форматів навчання, школи адаптувалися до ситуації й продовжили навчальний процес. Наступний важливий етап – допомогти учням надолужити освітні втрати. Саме тому в червні ми посилюємо додаткові заняття, гуртки та програми підтримки», – зазначив Валентин Мондриївський.

За його словами, з урахуванням цих умов у травні для учнів 11-х класів змінюється формат навчання. За потреби школи можуть переходити до індивідуально-групової моделі, щоб випускники могли зосередитися на предметах, необхідних для вступу, і систематизувати знання перед іспитами.

У червні заклади освіти організовуватимуть компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат та заходи з психологічної підтримки учнів. Окрему увагу приділять практичним навичкам і безпеці. У школах проводитимуть навчальні практики з предмета «Захист України», тренінги з тактичної медицини, мінної безпеки та цивільного захисту, а також заняття з цифрової грамотності.

Паралельно для дітей організують мовні клуби, літні освітні студії, творчі майстер-класи та STEM-активності. 

Видаватимуть документи про освіту з дотриманням безпекових вимог:

  • свідоцтва про початкову освіту – з 1 до 5 червня;
  • свідоцтва про базову середню освіту – з 8 до 12 червня;
  • свідоцтва про повну загальну середню освіту – з 19 до 26 червня.
