Навчальний рік у Києві завершиться 29 травня

Останній дзвоник у київських школах пролунає 29 травня, після чого в червні заклади освіти працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки учнів. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Освітня система столиці, у якій працює понад 63 тисячі фахівців і навчаються близько 400 тисяч дітей та студентів, продовжує працювати в умовах воєнних викликів. Попри енергетичну кризу через ворожі обстріли, вимушені канікули та зміну форматів навчання, школи адаптувалися до ситуації й продовжили навчальний процес. Наступний важливий етап – допомогти учням надолужити освітні втрати. Саме тому в червні ми посилюємо додаткові заняття, гуртки та програми підтримки», – зазначив Валентин Мондриївський.

За його словами, з урахуванням цих умов у травні для учнів 11-х класів змінюється формат навчання. За потреби школи можуть переходити до індивідуально-групової моделі, щоб випускники могли зосередитися на предметах, необхідних для вступу, і систематизувати знання перед іспитами.

У червні заклади освіти організовуватимуть компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат та заходи з психологічної підтримки учнів. Окрему увагу приділять практичним навичкам і безпеці. У школах проводитимуть навчальні практики з предмета «Захист України», тренінги з тактичної медицини, мінної безпеки та цивільного захисту, а також заняття з цифрової грамотності.

Паралельно для дітей організують мовні клуби, літні освітні студії, творчі майстер-класи та STEM-активності.

Видаватимуть документи про освіту з дотриманням безпекових вимог: