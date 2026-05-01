Київ

У Києві поліція затримала водія, який влаштував стрілянину

Правоохоронці встановлюють усі обставини.

затриманий стрілок
Фото: Поліція Києва

Поліція Києва затримала водія, який раніше у п’ятницю влаштував стрілянину у Святошинському районі міста.

Про це повідомили у поліції Києва.

"Оперативники Святошинського управління поліції розшукали та затримали фігуранта у одному з селищ на Київщині. Ним виявився 46-річний мешканець Київської області. Під час обшуку його автомобіля зброї не виявлено", – ідеться у повідомленні.

Слідчі розпочали за даним фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини.

  • Близько 14:30 до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Мрії невідомий чоловік на автомобілі Volkswagen Caddy здійснив декілька пострілів. Було введено спеціальну поліцейську операцію.
