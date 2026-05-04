У Києві затримали власницю луганського підприємства, яке відремонтувало "Будинок уряду ЛНР"

За ремонт компанія підозрюваної отримала від окупантів понад 630 тис. грн.

У Києві викрили власницю будівельного підприємства з Луганщини, яка співпрацювала з окупаційною владою та виконувала підряди росіян.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

У 2025 році компанія підозрюваної здійснила ремонтні роботи у так званому "будинку уряду лнр" в окупованому Луганську, отримавши за це понад 630 тис. грн.

За даними слідства, у 2023 році через родичів, які залишилися на тимчасово окупованій території, підозрювана, яка проживає у Києві, перереєструвала підприємство за законодавством РФ та включила його до системи державних закупівель країни-агресора.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури їй повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

У прокуратурі зазначають, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.