Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
ГоловнаКиїв

У Києві затримали власницю луганського підприємства, яке відремонтувало "Будинок уряду ЛНР"

За ремонт компанія підозрюваної отримала від окупантів понад 630 тис. грн.

У Києві затримали власницю луганського підприємства, яке відремонтувало "Будинок уряду ЛНР"
затримання власниці луганського підприємства
Фото: Офіс генпрокурора

У Києві викрили власницю будівельного підприємства з Луганщини, яка співпрацювала з окупаційною владою та виконувала підряди росіян.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

У 2025 році компанія підозрюваної здійснила ремонтні роботи у так званому "будинку уряду лнр" в окупованому Луганську, отримавши за це понад 630 тис. грн.

За даними слідства, у 2023 році через родичів, які залишилися на тимчасово окупованій території, підозрювана, яка проживає у Києві, перереєструвала підприємство за законодавством РФ та включила його до системи державних закупівель країни-агресора.

Надалі компанія виконувала роботи на об’єктах окупаційної адміністрації, зокрема проводила будівельно-ремонтні роботи у так званому "будинку уряду лнр". 

У 2025 році від діяльності на тимчасово окупованій території підозрювана отримала понад 630 тис. грн.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури їй повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

У прокуратурі зазначають, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies