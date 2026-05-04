Національна поліція затримала у Києва організатора чергової схеми уникнення служби в армії.

Зловмисник пообіцяв військовозобов’язаному влаштувати його військовим капеланом. Вимог з кваліфікації не ставив, а просив лише документи та 25 тисяч доларів.

Організатор – 30-річний уродженець Черкащини, у своїх колах був відомий як “спеціаліст з нелегального бронювання”.

Зловмисника затримали в процесуальному порядку відразу після отримання винагороди.

Слідчі поліції вже повідомили йому про підозру. За вчинене підозрюваному загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.