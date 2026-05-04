​Вчора російська армія втратила 1120 солдатів

Упродовж доби армія РФ втратила 1120 солдатів, 6 танків, 4 бойові броньовані машини, 113 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 11 наземних роботів, 268 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 17 одиниць спецтехніки.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 335 150 (+1 120) осіб
- танків – 11 914 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 24 507 (+4) од.
- артилерійських систем – 41 306 (+113) од.
- РСЗВ – 1 767 (+2) од.
- засоби ППО – 1 357 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 317 (+11) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 272 062 (+2 249) од.
- крилаті ракети – 4 584 (+5) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 93 824 (+268) од.
- спеціальна техніка – 4 168 (+17) од.
Дані уточнюються.