​Вчора російська армія втратила 1120 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.26 орієнтовно склали:

Упродовж доби армія РФ втратила 1120 солдатів, 6 танків, 4 бойові броньовані машини, 113 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 11 наземних роботів, 268 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 17 одиниць спецтехніки.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ становлять близько 1 335 150 осіб.

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies