Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
ГоловнаСуспільствоВійна

​Вчора російська армія втратила 1120 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ становлять близько 1 335 150 осіб.

​Вчора російська армія втратила 1120 солдатів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби армія РФ втратила 1120 солдатів, 6 танків, 4 бойові броньовані машини, 113 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 11 наземних роботів, 268 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 17 одиниць спецтехніки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 335 150 (+1 120) осіб 
  • танків – 11 914 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 24 507 (+4) од.
  • артилерійських систем – 41 306 (+113) од.
  • РСЗВ – 1 767 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 357 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 317 (+11) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 272 062 (+2 249) од.
  • крилаті ракети – 4 584 (+5) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 93 824 (+268) од.
  • спеціальна техніка – 4 168 (+17) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies