Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Прем’єр Фінляндії обговорив із Зеленським появу безпілотників у фінському повітряному просторі

Хоча Фінляндія підтримує Україну, такі інциденти є недопустимими, наголосив прем’єр.

Фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо
Фото: EPA/UPG

Під час зустрічі у Вірменії прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо висловив зауваження президенту Володимиру Зеленському щодо двох дронів, які в ніч на неділю порушили фінський повітряний простір, пише Yle

Орпо підкреслив, що попри повну підтримку оборони України, такі інциденти є недопустимими.

За словами фінського прем’єра, уряд детально вивчив події тієї ночі й вважає будь-яке порушення кордонів держави серйозною справою. 

Водночас Орпо запевнив громадян, що Фінляндія має високу готовність до захисту неба і планує суттєво посилити оборону від безпілотників у найближчому майбутньому. Глава уряду висловив сподівання, що після переговорів українська сторона діятиме ретельніше, аби уникнути подібних випадків.

  • На зустрічі з Орпо Зеленський запропонував Фінляндії дронову угоду з Україною.
  • Раніше Моква звинувачувала, зокрема, балтійські країни, що начебто через їхні території української дрони атакують об’єкти в РФ.
