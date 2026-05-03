Хоча Фінляндія підтримує Україну, такі інциденти є недопустимими, наголосив прем’єр.

Під час зустрічі у Вірменії прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо висловив зауваження президенту Володимиру Зеленському щодо двох дронів, які в ніч на неділю порушили фінський повітряний простір, пише Yle.

Орпо підкреслив, що попри повну підтримку оборони України, такі інциденти є недопустимими.

За словами фінського прем’єра, уряд детально вивчив події тієї ночі й вважає будь-яке порушення кордонів держави серйозною справою.

Водночас Орпо запевнив громадян, що Фінляндія має високу готовність до захисту неба і планує суттєво посилити оборону від безпілотників у найближчому майбутньому. Глава уряду висловив сподівання, що після переговорів українська сторона діятиме ретельніше, аби уникнути подібних випадків.