Під час зустрічі у Вірменії прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо висловив зауваження президенту Володимиру Зеленському щодо двох дронів, які в ніч на неділю порушили фінський повітряний простір, пише Yle.
Орпо підкреслив, що попри повну підтримку оборони України, такі інциденти є недопустимими.
За словами фінського прем’єра, уряд детально вивчив події тієї ночі й вважає будь-яке порушення кордонів держави серйозною справою.
Водночас Орпо запевнив громадян, що Фінляндія має високу готовність до захисту неба і планує суттєво посилити оборону від безпілотників у найближчому майбутньому. Глава уряду висловив сподівання, що після переговорів українська сторона діятиме ретельніше, аби уникнути подібних випадків.
- На зустрічі з Орпо Зеленський запропонував Фінляндії дронову угоду з Україною.
- Раніше Моква звинувачувала, зокрема, балтійські країни, що начебто через їхні території української дрони атакують об’єкти в РФ.