У селі Святопетрівське Бучанського району Київщини сталася бійка між підлітками і дорослими чоловіками.

Про це повідомила поліція Київщини.

На місце події після повідомлення від очевидців прибули патрульні та слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, родина відпочивала на території свого будинку, коли поруч почала голосно поводитися компанія підлітків. Чоловіки вийшли зробити зауваження молоді, і це спровокувало словесну перепалку. Згодом конфлікт переріс у бійку. Правоохоронці вже зареєстрували подію в Єдиному обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення.

Наразі поліція проводить перевірку, щоб встановити всі деталі інциденту.