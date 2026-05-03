Росіяни пошкодили гуртожиток у Дніпрі, є постраждалі і загибла людина (доповнено)

Пошкоджений гуртожиток Дніпровського національного університету. 

Наслідки російської атаки у Дніпрі
Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 3 травня, росіяни завдали удару по Дніпрі. У місті пошкоджений гуртожиток. Постраждали 11 людей, зокрема 9-річна дитина. Також відомо про одну загиблу особу. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що це гуртожиток Дніпровського національного університету. 

Станом на 17:09 відомо, що одна людина загинула через російську атаку на Дніпро. 11 людей постраждали, з них шестеро – госпіталізовані. За даними обласної прокуратури, загиблим є 19-річний хлопець. 

«Ворог завдав удару по житловому кварталу Дніпра. Пошкоджений гуртожиток», – розповів Ганжа спочатку. 

Станом на 16:20 було відомо про чотирьох постраждалих, серед них – 9-річна дівчинка. Їй і двом дорослим меддопомогу надали на місці. Згодом оновив дані: вісьмом людям знадобилася медична допомога після ворожої атаки. Половина з них у лікарні. Чоловіки 21 та 24 років і жінка 69 років в стані середньої тяжкості. Стан 21-річної жінки медики оцінюють як задовільний. 

Доповнення. Свириденко написала, що ціллю став гуртожиток Дніпровського національного університету, у якому проживають студенти та переселенці. Також пошкоджено будівлю та автівки поруч.

Люди під час атаки були у підвалі. Рятувальники їх евакуюють. 

  • На Нікопольщині Дніпропетровської області унаслідок російських атак постраждали п'ятеро цивільних.
  • Перед цим ворог атакував Кривий Ріг.
