Уражено також місце розташування ворожих БпЛА в Приморському районі.

Вночі відбулося ураження об'єкта енергетичної інфраструктури на північному-сході окупованого Маріуполя. В результаті в частині міста відсутнє електропостачання.

Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Також уражено місце розташування пілотів БпЛА в Приморському районі та с. Старий Крим Кальміуського району Маріуполя. За інформацією з місця - з важкими пораненнями.

"Росіяни намагаються намалювати картинку ураження цивільного будинку, але виходить не дуже", – додає Андрющенко.