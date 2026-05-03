Вночі відбулося ураження об'єкта енергетичної інфраструктури на північному-сході окупованого Маріуполя. В результаті в частині міста відсутнє електропостачання.
Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
Також уражено місце розташування пілотів БпЛА в Приморському районі та с. Старий Крим Кальміуського району Маріуполя. За інформацією з місця - з важкими пораненнями.
"Росіяни намагаються намалювати картинку ураження цивільного будинку, але виходить не дуже", – додає Андрющенко.
- Бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили пункт постійної дислокації загону "Шторм", а також пункт дислокації підрозділу "Рубікон" у Донецькій області.