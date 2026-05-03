Росіяни вкотре атакували цивільну і портову інфраструктуру Одеської області. Унаслідок атак є загиблі та поранені. Пошкоджено споруди та обладнання.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини. На жаль, двоє людей загинуло, ще пʼятеро постраждало. Щирі співчуття рідним та близьким", – зазначає він.

Фото: Олег Кіпер

В Одеському районі зафіксовано влучання ворожих безпілотників у три житлових будинки, ще два пошкоджено. Також ушкоджено споруди та обладнання портової інфраструктури.

Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли унаслідок обстрілів. Всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків.

Фото: Олег Кіпер

Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини російської армії проти цивільного населення Одещини.