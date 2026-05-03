Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Суспільство / Війна

Росіяни вдарили по цивільній і портовій інфраструктурі Одещини, є жертви

Унаслідок атаки РФ загинули дві людини, п'ятеро поранені.

наслідки атаки РФ по Одещині
Фото: Олег Кіпер

Росіяни вкотре атакували цивільну і портову інфраструктуру Одеської області. Унаслідок атак є загиблі та поранені. Пошкоджено споруди та обладнання.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини. На жаль, двоє людей загинуло, ще пʼятеро постраждало. Щирі співчуття рідним та близьким", – зазначає він. 

В Одеському районі зафіксовано влучання ворожих безпілотників у три житлових будинки, ще два пошкоджено. Також ушкоджено споруди та обладнання портової інфраструктури. 

Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли унаслідок обстрілів. Всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків. 

Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини російської армії проти цивільного населення Одещини.

