На Чернігівщині ворог атакував FPV-дронами Семенівську громаду

Російські окупанти упродовж вечора 2 травня та ранку 3 травня атакували FPV-дронами Семенівську громаду Чернігвщини. Унаслідок обстрілу постраждав підліток, пошкоджено магазин.
Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Учора пізно ввечері в Семенівці ворожий FPV-дрон поцілив у 17-річного хлопця. Його ушпиталили з уламковими пораненнями", – повідомляє Чаус.
Зранку FPV-дрон атакував місцевий магазин. У Семенівці також пошкоджені житлові будинки.
Упродовж доби ворог завдав 53 удари по Чернігівщині. Переважна більшість FPV-дронами.