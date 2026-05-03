У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
ГоловнаСуспільствоВійна

На Чернігівщині ворог атакував FPV-дронами Семенівську громаду

Поранень зазнав підліток.

На Чернігівщині ворог атакував FPV-дронами Семенівську громаду
Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: Чернігівська обласна поліція

Російські окупанти упродовж вечора 2 травня та ранку 3 травня атакували FPV-дронами Семенівську громаду Чернігвщини. Унаслідок обстрілу постраждав підліток, пошкоджено магазин.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Учора пізно ввечері в Семенівці ворожий FPV-дрон поцілив у 17-річного хлопця. Його ушпиталили з уламковими пораненнями", – повідомляє Чаус. 

Зранку FPV-дрон атакував місцевий магазин. У Семенівці також пошкоджені житлові будинки. 

Упродовж доби ворог завдав 53 удари по Чернігівщині. Переважна більшість FPV-дронами.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies