Окупанти атакували енергоінфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення

Відновлювальні роботи тривають.

Фото: grivna.ua

Уночі росіяни вкотре атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини. Унаслідок обстрілів виникли знеструмлення. 

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора та сьогодні вночі ворог атакував область БпЛА типу "Shahed". Під ударом вчергове була енергетична інфраструктура. Є часткове відключення населених пунктів області, наразі роботи з відновлення тривають", – зазначає він.

Внаслідок ворожої атаки в Чорноморській громаді виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. У Миколаєві пошкоджено нежитлову будівлю та тролейбус. Постраждалих немає.

Також 2 травня ворог девʼять разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. У  Дмитрівці пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

