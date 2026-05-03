Війська РФ атакували зерновоз на Сумщині

Уранці 3 травня російські війська прицільно атакували вантажівку із зерном у Глухівській громаді Сумщини.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Унаслідок атаки ворожого дрона постраждав 46-річний водій зерновоза. Його госпіталізували. Попередньо, стан – важкий, медики надають необхідну допомогу.

"росіяни вкотре демонструють, що їхня ціль – цивільні люди та інфраструктура. Сил і якнайшвидшого одужання всім постраждалим від російської агресії", – наголошує Григоров.

У Сумській області за минулу добу внаслідок атак РФ загинула одна людина, ще 18 зазнали поранень. У Краснопільській громаді загинув 45-річний чоловік; ще 18 людей постраждало, у тому числі 2-річна дитина.