Війська РФ атакували зерновоз на Сумщині

Уранці 3 травня російські війська прицільно атакували вантажівку із зерном у Глухівській громаді Сумщини.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Унаслідок атаки ворожого дрона постраждав 46-річний водій зерновоза. Його госпіталізували. Попередньо, стан – важкий, медики надають необхідну допомогу.
"росіяни вкотре демонструють, що їхня ціль – цивільні люди та інфраструктура. Сил і якнайшвидшого одужання всім постраждалим від російської агресії", – наголошує Григоров.
- У Сумській області за минулу добу внаслідок атак РФ загинула одна людина, ще 18 зазнали поранень. У Краснопільській громаді загинув 45-річний чоловік; ще 18 людей постраждало, у тому числі 2-річна дитина.
- Також пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі, об’єкти інфраструктури, автомобілі, сільгосптехніка, будинок культури, навчальний заклад, магазин, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури тощо.