У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
ГоловнаСуспільствоВійна

Війська РФ атакували зерновоз на Сумщині

Поранень зазнав водій.

Війська РФ атакували зерновоз на Сумщині
знищений зерновоз на Сумщині
Фото: Сумська ОВА

Уранці 3 травня російські війська прицільно атакували вантажівку із зерном у Глухівській громаді Сумщини. 

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Унаслідок атаки ворожого дрона постраждав 46-річний водій зерновоза. Його госпіталізували. Попередньо, стан – важкий, медики надають необхідну допомогу.

"росіяни вкотре демонструють, що їхня ціль – цивільні люди та інфраструктура. Сил і якнайшвидшого одужання всім постраждалим від російської агресії", – наголошує Григоров.

  • Також пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі, об’єкти інфраструктури, автомобілі, сільгосптехніка, будинок культури, навчальний заклад, магазин, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури тощо.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies