Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Сили ППО збили 249 із 268 ворожих БпЛА

Також РФ застосувала балістичну ракету для обстрілу України. Зафіксовано влучання.

ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Уночі 3 травня РФ застосувала проти України одну балістичну ракету та 268 ударних БпЛА. Сили ППО знешкодили 249 ворожих дронів.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 3 травня (з 19:00 2 травня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Курської обл. - рф, 268-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ  Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк, понад 160 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні повітряних сил.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 249 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

