Сили оборони України завдали ураження по двох танкерах "тіньового флоту" РФ акваторії входу в порт Новоросійськ.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Наші воїни продовжують застосування санкцій проти російського тіньового нафтового флоту – уразили два таких судна в акваторії входу в порт Новоросійськ", – зазначається у повідомленні.

Ці танкери росіяни активно використовували для перевезення нафти. "Тепер не будуть. Дякую начальнику Генштабу Андрію Гнатову за керівництво операцією, контррозвідникам Служби безпеки України та нашим ВМС України за незмінно корисні результати. Українська далекобійність буде всебічно розвиватися – на морі, у небі та на землі. Слава Україні!", – додає глава держави.