Росіяни атакували у Херсоні авто "швидкої": є жертви (доповнено)

Уранці 3 травня російські окупанти атакували службове авто одного з підприємств у Херсоні. Відомо про загиблого та поранених.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

"Близько 5.40 у Дніпровському районі російські терористичні війська з безпілотника атакували службове авто одного з підприємств", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок ворожої атаки загинув невідомий чоловік. Його особу наразі встановлюють. Ще 4 постраждалих – 63-річну жінку та чоловіків 48, 61 та 55 років доправлено до лікарні.

В них – мінно-вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення. Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.

Також до лікарні доставили ще одного постраждалого через удар російського дрона по автівці у Дніпровському районі Херсона.

54-річний чоловік дістав контузію та вибухову травму. Наразі медики проводять обстеження та надають йому допомогу.

У прокуратурі Херсонської області додають, що ворог завдав повторного удару, унаслідок якого пошкоджено карету швидкої допомоги. Медики не постраждали.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.