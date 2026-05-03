Унаслідок терору РФ у Херсоні до лікарні звернулися ще четверо цивільних

Унаслідок вчорашної атаки РФ по Херсону до лікарів звернулися ще троє людей у Корабельному районі та госпіталізували жінку у Дніпровському районі.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"До лікарні звернулися двоє дорослих та дитина, які напередодні ввечері постраждали через російський обстріл Корабельного району Херсона", – зазначають у повідомленні.
У 46-річного чоловіка, 33-річної жінки та 13-річної дівчинки діагностували вибухові травми та контузії. Їм надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
Меддопомога також знадобилась жінці, яку вчора зранку росіяни атакували з БпЛА у Дніпровському районі Херсона.
61-річну херсонку госпіталізували у середньому стані тяжкості. Вона дістала вибухову травму та контузію.
