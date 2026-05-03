Унаслідок терору РФ у Херсоні до лікарні звернулися ще четверо цивільних

Через вчорашній обстріл РФ до лікарні звернулися двоє дорослих та дитина, також госпіталізували 61-річну херсонку.

Унаслідок вчорашної атаки РФ по Херсону до лікарів звернулися ще троє людей у Корабельному районі та госпіталізували жінку у Дніпровському районі.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернулися двоє дорослих та дитина, які напередодні ввечері постраждали через російський обстріл Корабельного району Херсона", – зазначають у повідомленні.

У 46-річного чоловіка, 33-річної жінки та 13-річної дівчинки діагностували вибухові травми та контузії. Їм надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Меддопомога також знадобилась жінці, яку вчора зранку росіяни атакували з БпЛА у Дніпровському районі Херсона.

61-річну херсонку госпіталізували у середньому стані тяжкості. Вона дістала вибухову травму та контузію.

Уранці 3 травня російські окупанти атакували службове авто одного з підприємств у Херсоні. Відомо про загиблого та поранених.