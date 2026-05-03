В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
ГоловнаЗдоров'я

Кабмін спростив використання наркотичних знеболювальних на фронті, – Міноборони

Рішення уряду  спрощує використання наркотичних лікарських засобів у бойових умовах.

Кабмін спростив використання наркотичних знеболювальних на фронті, – Міноборони
Фото: Telegram/Zelenskiy

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке спрощує використання наркотичних лікарських засобів у бойових умовах. Відтепер норми мирного часу більше не застосовуються до підрозділів, що діють на передовій або на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Згідно з новими змінами, Міноборони самостійно визначатиме порядок забезпечення, перевезення, зберігання, використання та списання наркотичних препаратів у військових підрозділах.

У відомстві зазначили, що раніше чинні цивільні правила були надто складними для виконання в умовах бойових дій. Тому уряд фактично скасував вимоги мирного часу, які не відповідали реаліям фронту.

Зокрема, бойовим медикам дозволили відмовитися від громіздкої цивільної медичної звітності. Натомість вони зможуть використовувати спрощені військові документи, серед яких — "Картка пораненого".

У Міноборони наголошують, уряд фактично прибрав норми мирного часу, які на полі бою виконати було нереально.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies