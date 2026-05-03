Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке спрощує використання наркотичних лікарських засобів у бойових умовах. Відтепер норми мирного часу більше не застосовуються до підрозділів, що діють на передовій або на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Згідно з новими змінами, Міноборони самостійно визначатиме порядок забезпечення, перевезення, зберігання, використання та списання наркотичних препаратів у військових підрозділах.

У відомстві зазначили, що раніше чинні цивільні правила були надто складними для виконання в умовах бойових дій. Тому уряд фактично скасував вимоги мирного часу, які не відповідали реаліям фронту.

Зокрема, бойовим медикам дозволили відмовитися від громіздкої цивільної медичної звітності. Натомість вони зможуть використовувати спрощені військові документи, серед яких — "Картка пораненого".

