Новий наказ про вакцинацію проти сказу буде уже в травні – Ляшко

Наразі в Україні у наявності є 150 000 доз вакцини проти сказу. 

Новий наказ про вакцинацію проти сказу буде уже в травні – Ляшко
Віктор Ляшко
Фото: Зоряна Стельмах

А новий наказ щодо антирабічної допомоги, тобто профілактики сказу, буде готовий уже в травні.

Про це сказав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час дискусії LB.Talks “Сучасні виклики імунізації та імунопрофілактики в Україні”, організованому LB.ua та Асоціацією виробників інноваційних ліків “АПРАД”.

“Ми Створили робочу групу, новий стандарт, новий маршрут і все повинно запрацювати по-новому, – сказав міністр, коментуючи системні проблеми в вакцинації щодо сказу. – Будемо роз'яснювати, запустимо безперервний професійний розвиток, зобов'яжемо всіх травматологів пройти ці курси безперервного професійного розвитку. Далі – питання якості. І тут знову будемо виявляти програмні помилки, будемо на них впливати”.

Міністр додав, що очікує від робочої групи експертів фіналізований документ на підпис до 8 травня 2026 року. 

Однак він не одразу вступить у силу.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
